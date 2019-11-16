Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2019 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 16 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
INIZIAMO SULLA CASSIA-BIS DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE ALL’ ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE VITERBO
SEMPRE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA A RILENTO SULLA PRENESTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI SALTUARI ALL’ALTEZZA DI S. CESAREO E, AVANTI, TRA FINOCCHIO E VIALE ALESSANDRINO NELLE DUE DIREZIONI.
CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA PORTUENSE PER VEICOLO RIBALTATO TRA VIA DELLA TENUTA LA PISANA E VIA ARZANA MENTRE PER ALLAGAMENTO RIMANE ANCOTRA CHIUSA VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA
ANCORA RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO, A SEGUITO DI ALLAGAMENTO, LA TANGENZIALE DEI CASTELLI: TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZION,E SULLA VIA TIBURTINA DOVE RIMANE CHIUSO IL SOTTOPASSO ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL TECNOPOLO
CHIUDIAMO CON IL TRAFFICO FERROVIARIO
SULLA LINEA XTRAURBANA ROMA CIVITACASTELLANA CIRCOLAZIONE INTERROTTA SULLA TRATTA SANT’ORESTE CATALANO PER VERIFICA TECNICA IN SEGUITO A DANNI DA MALTEMPO). ATTIVATO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVI
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral