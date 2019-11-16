Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 16 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DALLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA CASSIA BIS RIMOSSO INCIDENTE PERMANGONO CODE
A PARTIRE DALLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO
CI SPOSTIAMO A COLLEFERRO DOVE SI STA IN CODA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASILINA IN LOCALITA’AMASONIA
CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA PORTUENSE PER UN VEICOLO RIBALTATO
TRA VIA DELLA TENUTA LA PISANA E VIA ARZANA
MENTRE PER ALLAGAMENTO RIMANE CHIUSA VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA
STESSA SITUAZIONE, SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RIMANE CHIUSA TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA
E ANCORA CHIUSA PER ALLAGAMENTO VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL TECNOPOLO
CHIUDIAMO CON IL TRAFFICO FERROVIARIO
SULLA LINEA XTRAURBANA ROMA CIVITACASTELLANA CIRCOLAZIONE INTERROTTA SULLA TRATTA SANT’ORESTE CATALANO
PER VERIFICA TECNICA IN SEGUITO A DANNI DA MALTEMPO
.ATTIVATO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVI
DA MARCO CILUFFO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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