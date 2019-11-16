Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 16 NOVEMBRE 2019 ORE 17:20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DAL TRAFFICO FERROVIARIO
LINEA DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE TRAFFICO RALLENTATO PER GUASTO AD UN TRENO TRA SETTEBAGNI E CAPENA I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO
SULLA LINEA EXTRAURBANA ROMA CIVITACASTELLANA LA CIRCOLAZIONE INTERROTTA SULLA TRATTA SANT’ORESTE CATALANO PER VERIFICA TECNICA IN SEGUITO A DANNI DA MALTEMPO. ATTIVATO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVI
PASSIAMO ALLA VIABILITA’ NEL LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODE PER UN INCIDENTE TRA ARDEATINA E APPIA
SULLA PONTINA TRAFFICO PER LAVORI PER IL RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE ALTEZZA VIA DELLA CASTAGNETTA IN DIREZIONE POMEZIA
CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA PORTUENSE PER UN VEICOLO RIBALTATO TRA VIA DELLA TENUTA LA PISANA E VIA ARZANA
MENTRE PER ALLAGAMENTO RIMANE CHIUSA VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA
STESSA SITUAZIONE, SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RIMANE CHIUSA TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA
E ANCORA CHIUSA PER ALLAGAMENTO VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL TECNOPOLO
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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