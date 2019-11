Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2019 ore 18:30

VIABILITÀ 16 NOVEMBRE 2019 ORE 19:20 MARCO CILUFFO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.

PARTIAMO DAL TRAFFICO FERROVIARIO

LINEA DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE TRAFFICO RALLENTATO PER GUASTO AD UN TRENO TRA SETTEBAGNI E CAPENA I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO

SULLA LINEA EXTRAURBANA ROMA CIVITACASTELLANA LA CIRCOLAZIONE INTERROTTA SULLA TRATTA SANT’ORESTE

ATTIVATO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVI

PASSIAMO ALLA VIABILITA’ NEL LAZIO

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPIA

SULLA PONTINA TRAFFICO PER LAVORI PER IL RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE ALTEZZA VIA DELLA CASTAGNETTA IN DIREZIONE POMEZIA

SULLA ROMA CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA PORTUENSE PER UN VEICOLO RIBALTATO TRA VIA DELLA TENUTA LA PISANA E VIA ARZANA

MENTRE PER ALLAGAMENTO RIMANE CHIUSA VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA

TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA PORTUENSE

STESSA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RIMANE CHIUSA TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA

E ANCORA CHIUSA PER ALLAGAMENTO VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL TECNOPOLO

E, INFINE, SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA’ DA CODICE ARANCIONE, PREVISTE PER LE PROSSIME ORE TEMPORALI E VENTO FORTE

UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA

DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.

Servizio fornito da Astral