Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 16 NOVEMBRE 2020 0RE 20.20 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A1 ROMA FIRENZE SULLA QUALE UN INCDENTE CAUSA CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE
SI STA IN CODA PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA
STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA SI STA IN CODA IN DIREZIONE VITERBO TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO NUOVAMENTE A CAUSA DI UN INCIDENTE
TRAFFICO RALLENTATO SULLA A24 TRA CASTEL MADAMA E ROVIANO IN DIREZIONE TERAMO
STESSA SITUAZIONE SULLA A1 ROMA – NAPOLI TRA I CASELLI DI FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI
RAMMENTIAMO AGLI UTENTI CHE DA DOMENICA 15 NOVEMBRE E FINO AL 15 APRILE 2021 VIGE L’OBBLIGO DI MONTARE GOMME DA NEVE O DI AVERE IN AUTO LE CATENE SU TUTTE LE STRADE INTERESSATE DAL PROVVEDIMENTO. L’ELENCO È CONSULTABILE SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID 19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO. SONO ANCHE VIETATI TUTTI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI IDENTIFICATE CON DIFFERENTI FASCE DI ALLERTA SANITARIA SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI STUDIO, LAVORO O NECESSITÀ
DA UMBERTO VERINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, UNA BUONA SERATA
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