Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2021 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 16 NOVEMBRE 2021 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO,

VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E LA RUSTICA;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO AL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’; RESTIAMO NEI PRESSI DELLA ROMA-TERAMO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER SETTECAMINI AL MOMENTO E’ CHIUSA VIA DI SALONE NELLE DUE DIREZIONI, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO;

SEMPRE IN USCITA DA ROMA CODE SULLA FLAMINIA, DA CORSO FRANCIA FINO A VIA DI GROTTAROSSA, E PIU’ A SUD IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E TIVOLI TERME, E SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral