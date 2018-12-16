Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 07:30
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VIABILITA’ DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
TUTTO PRONTO A ROMA PER LA GARA PODISTICA
“CORRIOLIMPIAEUR 2018” CHE SI SVOLGERA’ QUESTA MATTINA DALLE ORE 08.00 ALLE 11.30
PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 1500 ATLETI
CON PARTENZA E ARRIVO IN VIALE DELL’ASTRONOMIA
POSSIBILI BREVI STOP O DEVIAZIONI PER 10 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA
A FONTE NUOVA PER GLI EVENTI NATALIZI, SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO VIA NOMENTANA TRA VIA PRIMO MAGGIO E VIA BRENNERO
LA LINEA 337 CAMBIA IL PERCOSO
IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
E’ TUTTO
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