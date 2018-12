Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 07:30

VIABILITA’ DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

TUTTO PRONTO A ROMA PER LA GARA PODISTICA

“CORRIOLIMPIAEUR 2018” CHE SI SVOLGERA’ QUESTA MATTINA DALLE ORE 08.00 ALLE 11.30

PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 1500 ATLETI

CON PARTENZA E ARRIVO IN VIALE DELL’ASTRONOMIA

POSSIBILI BREVI STOP O DEVIAZIONI PER 10 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA

A FONTE NUOVA PER GLI EVENTI NATALIZI, SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO VIA NOMENTANA TRA VIA PRIMO MAGGIO E VIA BRENNERO

LA LINEA 337 CAMBIA IL PERCOSO

IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO

