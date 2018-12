Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 08:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 08.20 ROSA GALATI

AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.

PASSIAMO ALLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE;

A VITERBO OGGI DALLE 13.00 ALLE 21.00 AVRA’ LUOGO L’EVENTO RALLEGRATI E’ NATALE A GROTTE STANTO STEFANO, PERTANTO VERRA’ ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DELL’UNITA’.

A SABAUDIA OGGI PER LA MANIFESTAZIONE NATALE IN BICI DALLE 10.00 FINO AL TERMINE, ISTITUITI I DIVIETI DI TRANSITO LUNGO LE VIE E PIAZZE INTERESSATE DALL’EVENTO.

A CECCANO OGGI AVRA’ INIZIO IL MERCATINO NATALIZIO SUL PONTE, DALLE 7.00 FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE PIAZZA BERARDI E VIA PONTE FINO AL BIVIO DI VIA SAN FRANCESCO;

INFINE SEMPRE A CECCANO PER UN’ALTRA MANIFESTAZIONE NATALIZIA, “CECCANO ICE CHRISTMAS” QUESTA MATTINA DALLE 8.00 ALLE 24.00 SARA’ ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA SU PIAZZA MUNICIPIO E SU ALTRE PIAZZE INTERESSATE DALL’EVENTO.

