Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 09:30

AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.

RIAPERTA LA STAZIONE BARBERINI DELLA METRO A, RIAPERTA ANCHE LA FERMATA SPAGNA PARZIALMENTE SOLO PER L’USCITA DEI PASSEGGERI, IN ENTRATA RESTA ANCORA CHIUSA. DISAGI ANCHE ALLA FERMATA REPUBBLICA AL MOMENTO ANCORA CHIUSA.

OGGI A FONTE NUOVA DALLE 10.00 ALLE 12.30 PER LA TERZA EDIZIONE ROMA CITY TRAIL, GLI ATLETI PARTIRANNO DA PIAZZA SAN COSIMATO, PROSEGUIRANNO SU VIA GARIBALDI, GIANICOLO E VILLA PAMPHILI, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LE LINEE 115 E 870.

