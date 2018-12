Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 10:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.

AL MOMENTO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PER I CANTIERI ATTIVI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO.

LA MAGIA DEL NATALE ARRIVA ANCHE A VITERBO DOVE LA WALK FOR LIFE FARA’ SFILARE PER 5 KM TANTI BABBI NATALE NEL CUORE DELLA VITERBO MEDIEVALE.

OGGI DALLE 9.30 E FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO INTERESSERA’ TRA LE ALTRE ANCHE PIAZZA DELLA ROCCA, DELLE ERBE E PIAZZA SAN LORENZO.

CI SPOSTIAMO A TARQUINIA DOVE PROSEGUE L’EVENTO IL PRESEPE VIVENTE FINO AL 10 GENNAIO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NELLE VIE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE.

È TUTTO A PIU’ A TARDI.

Servizio fornito da Astral