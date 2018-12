Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 11:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 ROSA GALATI

SU VIA NOMENTANA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, MENTANA E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI.

SULLA PRENESTINA CODE A TRATTI TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE ROMA.

QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO DI ROMA E ALBANO LAZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SI RALLENTA ANCHE SU VIA NETTUNENSE NEI PRESSI DI CECCHINA E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI,

SULLA FLAMINIA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VIADOTTI E SOVRAPPASSI E’ IN ATTO, IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALTERNATO, DAL KM 7+000 AL KM 11+500 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DALLE 22.00 ALLE 6.00 DAL 14 AL 31 DICEMBRE, AD ESCLUSIONE DEI GIORNI 23-24-25. LIMITAZIONE DELLA VELOCITA’ A 30 Km/h.

