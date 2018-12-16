Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 12:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 ROSA GALATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA PRENESTINA CODE A TRATTI TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE ROMA.
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO DI ROMA E ALBANO LAZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SI RALLENTA ANCHE SU VIA NETTUNENSE NEI PRESSI DI CECCHINA E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SOSPESA LA FERMATA TERMINI DELLA METRO B PER VERIFICHE TECNICHE, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. IN ALTERNATIVA SI PUO’ UTILIZZARE LA STAZIONE CASTRO PRETORIO.
DA ROSA GALATI È TUTTO A PIU’ A TARDI.
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