Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 12:30

SULLA PRENESTINA CODE A TRATTI TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE ROMA.

QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO DI ROMA E ALBANO LAZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SI RALLENTA ANCHE SU VIA NETTUNENSE NEI PRESSI DI CECCHINA E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SOSPESA LA FERMATA TERMINI DELLA METRO B PER VERIFICHE TECNICHE, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. IN ALTERNATIVA SI PUO’ UTILIZZARE LA STAZIONE CASTRO PRETORIO.

