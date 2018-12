Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 13:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SONO COINVOLTE DUE AUTO IN CORSIA DI SORPASSO

MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE SULLA CASILINA IN LOCALITA’ FINOCCHIO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA VIA APPIA CODE IN PROSSIMITA’ DI FRATTOCCHIE, IN DIREZIOEN SUD E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA E IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA SALARIA, CODE NEI PRESSI DI MONTEROTONDO SCALO, NELLE DUE DIREZIONI

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA B DEL METROTERMINATE LE VERIFICHE TECNICHE, E’ STATA RIAPERTA LA FERMATA DI TERMINI

È TUTTO

Servizio fornito da Astral