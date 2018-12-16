Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 13:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SONO COINVOLTE DUE AUTO IN CORSIA DI SORPASSO
MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE SULLA CASILINA IN LOCALITA’ FINOCCHIO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA APPIA CODE IN PROSSIMITA’ DI FRATTOCCHIE, IN DIREZIOEN SUD E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA E IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA SALARIA, CODE NEI PRESSI DI MONTEROTONDO SCALO, NELLE DUE DIREZIONI
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA B DEL METROTERMINATE LE VERIFICHE TECNICHE, E’ STATA RIAPERTA LA FERMATA DI TERMINI
È TUTTO
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