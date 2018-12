Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 15:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI

SULLA CASSIA BS UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

ANDIAMO DUNQUE AD APRILIA DOVE PRENDERANNO IL VIA DOMANI 17 DICEMBRE, UNA SERIE DI INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE IN VIA TEVERE, VIA ARNO E VIA TICINO. LE OPERE, CHE SI CONCLUDERANNO IL 31 GENNAIO 2019, PREVEDONO IL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO NELLE SUDDETTE VIE, DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 16:00. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

