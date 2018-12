Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 16:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFCO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PROSEGUIRANNO SULLA FLAMINIA FINO AL 31 DICEMBRE UNA SERIE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI VIADOTTI. RESTRINGIMENTO ALTERNATO DUNQUE DELLE CORSIE TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. I LAVORI SI SVOLGERANNO IN FASCIA ORARIA NOTTURNA AD ESCLUSIONE DEI GIORNI 23-24-25. LIMITE DI VELOCITA’ A 30 KM ORARI.

AD APRILIA PRENDERANNO IL VIA DOMANI 17 DICEMBRE, UNA SERIE DI INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE IN VIA TEVERE, VIA ARNO E VIA TICINO. LE OPERE, CHE SI CONCLUDERANNO IL 31 GENNAIO 2019, PREVEDONO IL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO NELLE SUDDETTE VIE, DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 16:00. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO

Servizio fornito da Astral