Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 17:30

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DELLA BUFALOTTA; RESTANDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TUSCOLANA. IN ESTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA APPIA E CASILINA.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO IN ENTRATA.

SULLA PONTINA SI PROCEDE INCOLONNATI PER UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSO ROMA. PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE CODE PER INCIDENTE TRA MONTE D’ORO E CASTEL ROMANO.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULL’APPIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

