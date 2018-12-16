Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 18:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E BUFALOTTA; PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA CASILINA E TUSCOLANA.
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN ENTRATA.
CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
SULLA PONTINA SI PROCEDE INCOLONNATI PER UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSO ROMA. PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE CODE A TRATTI TRA MONTE D’ORO E CASTEL ROMANO.
SULL’APPIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO
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