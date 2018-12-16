Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 19:00
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 18.50 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA;
IN ESTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.
SULL’APPIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO
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