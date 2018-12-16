Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 19:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E ARDEATNA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA.
SULL’APPIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA
Servizio fornito da Astral