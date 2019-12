Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 16 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAIZONE ROMA SUD E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA VIA SONO CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, TRA TRIONAFALE E VIA CASAL DEL MARMO E TRA BOCCEA E AURELIA

SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE

ANDIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO, DOVE VI SONO CODE TRA IL RACCORDO ED IL PONTE DELLA MAGLAINA IN DIREZIONE DELL’EUR

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRA PRATO LA CORTE ED IL RACCORDO

SEMPRE IN DIREZIONE DI ROMA VI SONO CODE ANCHE:

SULLA NOMENTANTA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE

SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI

SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE

E SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTAGNETTA E PROSEGUENTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, CASTEL DI DECIMA E TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, RISOLTO L’INCONVENIENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULLA LINEA METROPOLITANA B/B1 ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE CAVOUR, ATTULAMENTE IL TRAFFICO DEI TRENI RISULTA IN GRADUALE RIPRESA.

DA TOMMASO RENZI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral