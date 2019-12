Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 16 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAIZONE ROMA SUD E LA PONTINA E PROSEGUANDO TRA SALARIA E NOMENTANA, MENTRE IN ESTERNA VIA SONO CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, TRA CASSIA E AURELIA E TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA PONTINA

SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, MENTRE IN SENSO OPPOSTO VI SONO CODE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO

ANDIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO, DOVE IL TRAFFICO E INCOLONNATO TRA IL RACCORDO ED IL PONTE DELLA MAGLAINA IN DIREZIONE DELL’EUR

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRA PRATO LA CORTE ED IL RACCORDO

SEMPRE IN DIREZIONE DI ROMA VI SONO CODE ANCHE:

SULLA NOMENTANTA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE

SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE

SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE

E SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTAGNETTA E PROSEGUENTO TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA IN DIREZIONE DI FORMIA LA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, PER ACCERTAMENTI TECNICI SULLA LINEA TRA MINTURNO E SESSA ARUNCA, I CONVOGLI N VIAGGIO REGISTRANO FINO A 30 MINUTI DI RITARDO.

DA TOMMASO RENZI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

