Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 16 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE SONO STATI RIMOSSI I PRECEDENTI INCIDNETI CHE CAUSAVNO DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA BUFALOTTA E DELL’APPIA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE ALL’ALTEZZA DELLA BUFALOTTO MENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI A CAUS DEL TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA, SPOSTIAMOCI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DELLA ROMA-FIUMICINO, PERMANGONO RALLETAMETNI A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE TRA IL RACCORDO E LA TOGLIATTI
ANDIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO, DOVE IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
SEMPRE NELLE DUE DIREZIONE TROVIAMO CODE ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI BAGNI DI TIVOLI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE
DA TOMMASO RENZI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral