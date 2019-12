Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 16 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO CODE IN DIREZIONEDEL CENTRO DELLA CAPITALE TRA TOR CERVARA E TOGLIATTI, E PROSEGUENDO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

SEMPRE NELLE DUE DIREZIONE TROVIAMO CODE ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI BAGNI DI TIVOLI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI, INFORMIAMO GLI UTENTI CHE ATTUALMETNE SI STANNO SVOLGENDO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI A CURA DI ASTRAL SPA, ALL’ALTEZZA DEL KM 56+000, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E STATO ISTITUITO IL SENSO UNICO ALTERNATO DA MOVIERI.

DA TOMMASO RENZI È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral