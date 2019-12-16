Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 16 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’A1 ROMA-FIRENZE DOVE TROVIAMO CODE TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD ED IL BIVIO CON L’A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE
RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO ANCHE SULLA FLAMINIA TRA SAXA RUBRA E VIA DEI DUE PONTI
ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
SEMPRE NELLE DUE DIREZIONE TROVIAMO CODE ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI BAGNI DI TIVOLI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE
CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI, INFORMIAMO GLI UTENTI CHE ATTUALMETNE SI STANNO SVOLGENDO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI A CURA DI ASTRAL SPA, ALL’ALTEZZA DEL KM 56+000, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E STATO ISTITUITO IL SENSO UNICO ALTERNATO DA MOVIERI.
DA TOMMASO RENZI È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMETNO
Servizio fornito da Astral