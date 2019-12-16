Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2019 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 16 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA TIBURTINA
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E CASAL MONASTERO E PIU’ AVANTI NEI PRESSI DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, QUI PER LAVORI
SEMPRE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA VIALE TOGLIATTI E LA COMPLANARE PER IL RACCORDO
SULLA PONTINA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE LATINA
CODE PER LAVORI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E APRILIA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral