Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 16 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DI CASAL MONASTERO LUNGHE CODE TRA CASSIA VEIENTANA E CASAL MONASTERO
CODE IN ESTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E CASAL MONASTERO
SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA PONTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO
SULLA PONTINA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE LATINA
CODE PER LAVORI SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E APRILIA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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