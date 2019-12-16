Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 16 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA CASSIA E LA SALARIA E TRA BUFALOTTA E LA ROMA-TERAMO E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E APPIA
CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E CASAL MONASTERO
E TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA IL RACCORDO E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO
CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI
CODE SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI SETTECAMINI, SETTEVILLE E TIVOLI
SULLA PONTINA CI SONO CODE TRA LAURENTINA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA SPINACETO E IL RACCORDO
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO
CODE PER LAVORI SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E APRILIA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE.
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