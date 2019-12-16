Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 16 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA L’A24 ROMA-TERAMO E LA TUSCOLANA
CODE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA ROMA-FIUMICINO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA IL RACCORDO E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI
CODE SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI SETTECAMINI, SETTEVILLE E TIVOLI
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE.
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E PAVONA
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA FERROVIARIA TERMINI CENTOCELLE E’INTERROTTA PER TRAFFICO INTENSO TRA TERMINI E PONTE CASILINO
RITARDI ANCHE SULLE LINEE TRAM 5-14-19 E BUS 50 E 105
WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral