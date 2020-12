Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 16 DICEMBRE 2020 ORE 9:05 ERICA TERENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA DISAGI PER L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA A1 ROMA-NAPOLI DOVE CI SONO CODE PER 5 KM TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI. SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA.

SI CONSIGLIA COMUNQUE DI USCIRE AD ANAGNI PER POI PERCORRERE LA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A FERENTINO.

INCIDENTE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE, CONSEGUENTI CODE TRA VIA MONTE BIANCO E VIA VALLE DEI CORSI NELLE DUE DIREZIONI.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO SI STA IN CODA PER UN VEICOLO IN PANNE TRA IL RACCORDO E VIA DEI FIORENTINI VERSO IL CENTRO.

INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA LINEA FL6 NAPOLI-ROMA VIA CASSINO PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA RALLENTAMENTI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.

DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral