Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 14 DICEMBRE 2020 ORE 15.20 SIMONE PAZZAGLIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA;
UN INCIDENTE SULLA PONTINA GENERA CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E TOR DEI CENCI IN DIREZIONE POMEZIA, SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA
INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTAN E CASILINA
SULLA SALARIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO ANULARE E AEROPORTO ROMA URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO
CODE PER LAVORI SULLA NOMENTANA TRA IL GRA E COLLEVERDE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RALLENTAMENTI IN AMBO I SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA CASILINA TRA LOCALITA’ FINOCCHIO E IL GRA
A SUD DELLA CAPITALE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA REGIONALE NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERA TRATTA DA BUS PER UN GUASTO ALLA RETE
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22 ALLE ORE 5 DEL MATTINO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral