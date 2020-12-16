Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2020 ore 15:30

di - 16 Dicembre 2020 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 14 DICEMBRE 2020 ORE 15.20 SIMONE PAZZAGLIA
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA;
    UN INCIDENTE SULLA PONTINA GENERA CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E TOR DEI CENCI IN DIREZIONE POMEZIA, SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA
    INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTAN E CASILINA
    SULLA SALARIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO ANULARE E AEROPORTO ROMA URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO
    CODE PER LAVORI SULLA NOMENTANA TRA IL GRA E COLLEVERDE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    RALLENTAMENTI IN AMBO I SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA CASILINA TRA LOCALITA’ FINOCCHIO E IL GRA
    A SUD DELLA CAPITALE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA REGIONALE NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA
    UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERA TRATTA DA BUS PER UN GUASTO ALLA RETE
    INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22 ALLE ORE 5 DEL MATTINO.
    PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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