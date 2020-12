Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 14 DICEMBRE 2020 ORE 17:35 SIMONE PAZZAGLIA

TRAFFICO SOSTENUTO IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E APPIA ED IN ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA

SI RALLENTA SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

DISAGI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E IL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RALLENTAMENTI SULL APRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E IL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA COLOMBO, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA D’ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22 ALLE ORE 5 DEL MATTINO.

