Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 14 DICEMBRE 2020 ORE 17:35 SIMONE PAZZAGLIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA;
TRAFFICO SOSTENUTO IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E APPIA ED IN ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA
SI RALLENTA SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
DISAGI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E IL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RALLENTAMENTI SULL APRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E IL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA COLOMBO, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA D’ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22 ALLE ORE 5 DEL MATTINO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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