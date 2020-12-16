Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 14 DICEMBRE 2020 ORE 19:35 SIMONE PAZZAGLIA
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA;
APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24: CODE PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E SERENISSIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E APPIA MENTRA IN INTERNA AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE
RISOLTI GLI INCIDENTI SULL’AURELIA, SULLA COLOMBO E SULLA PONTINA, IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE
RALLENTAMENTI SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE NEI DUE SENSI SI STA IN CODA ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA ED IL RACCORDO ANULARE
DISAGI ANCHE SULLA TIBURTINA CON RALLENTAMENTI IN AMBO LE DIREZIONI TRA SETTEVILLE E IL GRA
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22 ALLE ORE 5 DEL MATTINO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI PER NUOVI AGGIORNAMENTI
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