Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 12:30

di - 16 Dicembre 2021 - 12:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 16 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE IN ESTERNA, CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA ROMA-FIUMICINO
    PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA
    SITUAZIONE INVARIATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PERMANGONO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
    LE ALTRE NOTIZIE E’ IN CORSO LO SCIOPERO GENERALE DI 24 ORE CHE COINVOLGE DIVERSI SETTORI ANCHE IL TRASPORTO PUBBLICO
    NELLA CAPITALE L’AGITAZIONE INTERESSA LE RETI DI ATAC E ROMA TPL
    DALLE ORE 17.00 FINO ALLE 20 SCATTA LA SECONDA FASCIA DI GARANZIA
    POI DALLE 20 A FINE SERVIZIO RIPRENDERA’ L’AGITAZIONE
    RICORDIAMO CHE IN REGIONE E’ COINVOLTA LA RETE COTRAL
    IL SERVIZIO E’ REGOLARE INVECE PER LE LINEE S,
    IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ. DUNQUE, I BUS SONO REGOLARMENTE IN STRADA
    IN TRENITALIA L’AGITAZIONE ANDRA’ AVANTI FINO ALLE 21.00 DI QUESTA SERA
    TUTTI I DETTAGLI SUL SITO E PROFILI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITA’
    GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home