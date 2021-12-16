Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 16 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE IN ESTERNA, CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA ROMA-FIUMICINO
PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SITUAZIONE INVARIATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PERMANGONO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
LE ALTRE NOTIZIE E’ IN CORSO LO SCIOPERO GENERALE DI 24 ORE CHE COINVOLGE DIVERSI SETTORI ANCHE IL TRASPORTO PUBBLICO
NELLA CAPITALE L’AGITAZIONE INTERESSA LE RETI DI ATAC E ROMA TPL
DALLE ORE 17.00 FINO ALLE 20 SCATTA LA SECONDA FASCIA DI GARANZIA
POI DALLE 20 A FINE SERVIZIO RIPRENDERA’ L’AGITAZIONE
RICORDIAMO CHE IN REGIONE E’ COINVOLTA LA RETE COTRAL
IL SERVIZIO E’ REGOLARE INVECE PER LE LINEE S,
IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ. DUNQUE, I BUS SONO REGOLARMENTE IN STRADA
IN TRENITALIA L’AGITAZIONE ANDRA’ AVANTI FINO ALLE 21.00 DI QUESTA SERA
TUTTI I DETTAGLI SUL SITO E PROFILI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITA’
GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral