Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 07:30
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VIABILITA’ DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
PARTIAMO DAL RACCORDO CON CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA LAURENTINA
IN ESTERNA TRAFFICO REGOLARE
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA A ROMA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA TROVIAMO CODE:
SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA
SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA
SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E PIU’ AVANTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO
SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E VIA DELLE CAPANNELLE
OGGI DISAGI A ROMA PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO
SARA’ A RISCHIO LA RETE ATAC CON BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE: ROMA LIDO TERMINI CENTOCELLE E ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO. IL SERVIZIO PREVEDE LE SEGUENTI FASCE DI GARANZIA: DALL’INIZIO DEL SERVIZIO FINO ALLE 8.30 E DALLE 17 ALLE 20.
NESSUNA AGITAZIONE RIGUARDERA’ LA RETE TPL COTRAL E FERROVIE
PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN CENTRO E A TRASTEVERE NON SARANNO ATTIVE LE ZTL DIURNE
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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