Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN CORSO DI INTENSIFICAZIONE SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PARTIAMO DAL RACCORDO CON CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA ALL’ALTEZZA DELLA VIA APPIA E TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA E INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER BOCCEA
SPOSTIAMOCI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DOVE SI SONO FORMATE CODE IN ENTRATA A ROMA TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE MENTRE NEL SENSO OPPOSTO SI STA IN FILA DA VIA PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO
IN ENTRATA A ROMA RALLENTAMENTI E CODE
SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E IL RACCORDO
MENTRE SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE
OGGI DISAGI A ROMA PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO IN CORSO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE17.00
SONO A RISCHIO I SERVIZI DI ATAC CON BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE: ROMA LIDO TERMINI CENTOCELLE E ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO.
LA SITUAZIONE CHE SI DELINEA IN QUESTO MOMENTO E’ LA SEGUENTE:
METRO A e C SONO CHIUSE MENTRE LA B/B1 E’ ATTIVA CON CORSE RIDOTTE
LE FERROVIE : ROMA LIDO, TERMINI CENTOCELLE E LA TRATTA URBANA ROMA VITERBO SONO ATTIVE CON RIDUZIONE DI CORSE
REGOLARE LA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA VITERBO
NESSUNA AGITAZIONE RIGUARDERA’ LA RETE TPL COTRAL E FERROVIE DELLO STATO
PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN CENTRO E A TRASTEVERE NON SARANNO ATTIVE LE ZTL DIURNE
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral