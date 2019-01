Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 09:15

VIABILITA’ DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA

TRAFFICO IN CORSO DI INTENSIFICAZIONE SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PARTIAMO DAL RACCORDO CON CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA ALL’ALTEZZA DELLA VIA APPIA E TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA E INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER BOCCEA

SPOSTIAMOCI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DOVE SI SONO FORMATE CODE IN ENTRATA A ROMA TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE MENTRE NEL SENSO OPPOSTO SI STA IN FILA DA VIA PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO

IN ENTRATA A ROMA RALLENTAMENTI E CODE

SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO

SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E IL RACCORDO

MENTRE SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE

OGGI DISAGI A ROMA PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO IN CORSO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE17.00

SONO A RISCHIO I SERVIZI DI ATAC CON BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE: ROMA LIDO TERMINI CENTOCELLE E ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO.

LA SITUAZIONE CHE SI DELINEA IN QUESTO MOMENTO E’ LA SEGUENTE:

METRO A e C SONO CHIUSE MENTRE LA B/B1 E’ ATTIVA CON CORSE RIDOTTE

LE FERROVIE : ROMA LIDO, TERMINI CENTOCELLE E LA TRATTA URBANA ROMA VITERBO SONO ATTIVE CON RIDUZIONE DI CORSE

REGOLARE LA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA VITERBO

NESSUNA AGITAZIONE RIGUARDERA’ LA RETE TPL COTRAL E FERROVIE DELLO STATO

PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN CENTRO E A TRASTEVERE NON SARANNO ATTIVE LE ZTL DIURNE

