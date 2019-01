Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 09:45

VIABILITA’ DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 9.35 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO CON CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA LA VIA APPIA E L’ARDEATINA

IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA

SPOSTIAMOCI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DOVE SI SONO FORMATE CODE IN ENTRATA A ROMA TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE MENTRE NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

IN ENTRATA A ROMA SI STA IN FILA SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO

OGGI DISAGI A ROMA PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO IN CORSO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE17.00

LA SITUAZIONE IN QUESTO MOMENTO E’ LA SEGUENTE:

METRO A e C SONO CHIUSE MENTRE LA B/B1 E’ ATTIVA CON CORSE RIDOTTE

LE FERROVIE: TERMINI CENTOCELLE E LA TRATTA URBANA ROMA VITERBO SONO ATTIVE CON RIDUZIONE DI CORSE. ULTIMA PARTENZA DELLA ROMA LIDO SARA’ ALLE 9.30 DA COLOMBO DOPO CHIUSURA

REGOLARE LA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA VITERBO

NESSUNA AGITAZIONE RIGUARDERA’ LA RETE TPL COTRAL E FERROVIE DELLO STATO

PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN CENTRO E A TRASTEVERE NON SARANNO ATTIVE LE ZTL DIURNE

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral