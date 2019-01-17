Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 10:30
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VIABILITA’ DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SULLA A1 ROMA NAPOLI E’ SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 582 ALTEZZA VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE
CODE SULLA VIA ANAGNINA TRA VIA CAMPO ROMANO E VIA GASPERINA IN DIREZIONE ROMA
MENTRE SI RALLENTA IN ENTRAMBI SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA E FINOCCHIO
OGGI DISAGI A ROMA PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO IN CORSO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE17.00
LA SITUAZIONE IN QUESTO MOMENTO E’ LA SEGUENTE:
METRO A e C SONO CHIUSE MENTRE LA B/B1 E’ ATTIVA CON CORSE RIDOTTE
LE FERROVIE: TERMINI CENTOCELLE E LA TRATTA URBANA ROMA VITERBO SONO ATTIVE CON RIDUZIONE DI CORSE. LA ROMA LIDO E’ CHIUSA
SARA’ REGOLARE LA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA VITERBO CON ORARIO PARZIALMENTE RIPROGRAMMATO
NESSUNA AGITAZIONE RIGUARDERA’ LA RETE TPL COTRAL E FERROVIE DELLO STATO
PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN CENTRO E A TRASTEVERE NON SARANNO ATTIVE LE ZTL DIURNE
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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