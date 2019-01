Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 10:30

VIABILITA’ DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO CON IL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SULLA A1 ROMA NAPOLI E’ SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 582 ALTEZZA VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE

CODE SULLA VIA ANAGNINA TRA VIA CAMPO ROMANO E VIA GASPERINA IN DIREZIONE ROMA

MENTRE SI RALLENTA IN ENTRAMBI SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA E FINOCCHIO

OGGI DISAGI A ROMA PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO IN CORSO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE17.00

LA SITUAZIONE IN QUESTO MOMENTO E’ LA SEGUENTE:

METRO A e C SONO CHIUSE MENTRE LA B/B1 E’ ATTIVA CON CORSE RIDOTTE

LE FERROVIE: TERMINI CENTOCELLE E LA TRATTA URBANA ROMA VITERBO SONO ATTIVE CON RIDUZIONE DI CORSE. LA ROMA LIDO E’ CHIUSA

SARA’ REGOLARE LA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA VITERBO CON ORARIO PARZIALMENTE RIPROGRAMMATO

NESSUNA AGITAZIONE RIGUARDERA’ LA RETE TPL COTRAL E FERROVIE DELLO STATO

PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN CENTRO E A TRASTEVERE NON SARANNO ATTIVE LE ZTL DIURNE

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO

