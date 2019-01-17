Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA CASSIA TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE
SULLA NETTUNENSE NEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA
SULLA CASILINA NEI PRESSI DI TORRE GAIA BORGHESIANA E FINOCCHIO
OGGI DISAGI A ROMA PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO IN CORSO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE17.00
LA SITUAZIONE IN QUESTO MOMENTO E’ LA SEGUENTE:
BUS E TRAM POSSIBILI CANCELLAZIONE DI CORSE O SOSPENSIONE DI LINEE
METRO A e C SONO CHIUSE MENTRE LA B/B1 E’ ATTIVA CON CORSE RIDOTTE
LE FERROVIE: TERMINI CENTOCELLE E LA TRATTA URBANA ROMA VITERBO SONO ATTIVE CON RIDUZIONE DI CORSE. LA ROMA LIDO E’ CHIUSA
SARA’ REGOLARE LA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA VITERBO CON ORARIO PARZIALMENTE RIPROGRAMMATO
NESSUNA AGITAZIONE RIGUARDERA’ LA RETE TPL COTRAL E FERROVIE DELLO STATO
PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN CENTRO E A TRASTEVERE NON SARANNO ATTIVE LE ZTL DIURNE
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral