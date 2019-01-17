Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA
RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA CASSIA TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE
SULLA CASILINA NEI PRESSI DI TORRENOVA BORGHESIANA E FINOCCHIO
PASSIAMO AI CANTIERI
TRA LE 22.00 DI QUESTA SERA E LE 6 DI DOMANI MATTINA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SARA’ CHIUSA LA CARREGGIATTA IN DIREZIONE FIUMICINO NEL TRATTO CHE VA DA VIA DELL’ATLETICA A VIA DELLA MAGLIANA. PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER LE LINEE BUS 31, 771 E 780
OGGI DISAGI A ROMA PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO IN CORSO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE17.00
PER BUS E TRAM POSSIBILI CANCELLAZIONE DI CORSE O SOSPENSIONE DI LINEE
METRO A e C CHIUSE MENTRE LA B/B1 E’ ATTIVA CON CORSE RIDOTTE
LE FERROVIE: TERMINI CENTOCELLE E LA TRATTA URBANA ROMA VITERBO SONO ATTIVE CON RIDUZIONE DI CORSE. LA ROMA LIDO E’ CHIUSA
SARA’ REGOLARE LA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA VITERBO CON ORARIO PARZIALMENTE RIPROGRAMMATO
NESSUNA AGITAZIONE RIGUARDERA’ LA RETE TPL COTRAL E FERROVIE DELLO STATO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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