Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 12:30

VIABILITA’ DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLABUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIOINIZIAMO CON IL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATECODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMARALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONISULLA CASSIA TRA LA STORTA E ISOLA FARNESESULLA CASILINA NEI PRESSI DI TORRENOVA BORGHESIANA E FINOCCHIOPASSIAMO AI CANTIERITRA LE 22.00 DI QUESTA SERA E LE 6 DI DOMANI MATTINA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SARA’ CHIUSA LA CARREGGIATTA IN DIREZIONE FIUMICINO NEL TRATTO CHE VA DA VIA DELL’ATLETICA A VIA DELLA MAGLIANA. PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER LE LINEE BUS 31, 771 E 780OGGI DISAGI A ROMA PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO IN CORSO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE17.00PER BUS E TRAM POSSIBILI CANCELLAZIONE DI CORSE O SOSPENSIONE DI LINEEMETRO A e C CHIUSE MENTRE LA B/B1 E’ ATTIVA CON CORSE RIDOTTELE FERROVIE: TERMINI CENTOCELLE E LA TRATTA URBANA ROMA VITERBO SONO ATTIVE CON RIDUZIONE DI CORSE. LA ROMA LIDO E’ CHIUSASARA’ REGOLARE LA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA VITERBO CON ORARIO PARZIALMENTE RIPROGRAMMATO

NESSUNA AGITAZIONE RIGUARDERA’ LA RETE TPL COTRAL E FERROVIE DELLO STATO

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO

