Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI:
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO.
SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA
SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE MONTEROTONDO ANCHE PER UN INCIDENTE
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
CODE ANCHE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E VIALE DELLA REPUBBLICA IN DIREZIONE FRATTOCCHIE;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE TRA L’INNESTO CON LA VIA APPIA E PAVONA IN DIREZIONE SUD
INFINE RICORDIAMO CHE OGGI A ROMA E’ IN CORSO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO FINO ALLE ORE17.00
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral