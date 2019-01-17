Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI:
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E APPIA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
CODE ANCHE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E VIALE DELLA REPUBBLICA IN DIREZIONE FRATTOCCHIE;
RALLENTAMENTI POI SULLA VIA NETTUNENSE TRA L’INNESTO CON LA VIA APPIA E PAVONA IN DIREZIONE SUD
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
TRA LE 22.00 DI QUESTA SERA E LE 6 DI DOMANI MATTINA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SARA’ CHIUSA LA CARREGGIATTA IN DIREZIONE FIUMICINO NEL TRATTO CHE VA DA VIA DELL’ATLETICA A VIA DELLA MAGLIANA.
INFINE RICORDIAMO CHE OGGI A ROMA E’IN CORSO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO FINO ALLE ORE 17.00
DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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