Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO ASCANI:
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA BUFALOTTA A PRENESTINA,
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANAIN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
CODE A TRATTI SULLA VIA NETTUNENSE TRA L’INNESTO CON LA VIA APPIA E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
INFINE RICORDIAMO CHE TRA LE 22.00 DI QUESTA SERA E LE 6 DI DOMANI MATTINA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SARA’ CHIUSA LA CARREGGIATTA IN DIREZIONE FIUMICINO NEL TRATTO CHE VA DA VIA DELL’ATLETICA A VIA DELLA MAGLIANA.
DA FEDERICO ASCANI PER È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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