Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO ASCANI:
BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA E TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA
SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE TRA L’INNESTO CON LA VIA APPIA E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
E INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
DA FEDERICO ASCANI PER È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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