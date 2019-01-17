Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO ASCANI:
BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA E TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
E INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
DA FEDERICO ASCANI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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