Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 19:45

SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

E INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA NEL NODO DI ROMA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO FERMO TRA LE STAZIONI DI TUSCOLANA E TERMINI

