Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI:
BUONA SERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE PROBLEMA SULLA COLOMBO CON CODE A TRATTI TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO.
INFINE CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E RACCORDO IN USCITA DA ROMA
RICORDIAMO INOLTRE CHE TRA LE 22.00 DI QUESTA SERA E LE 6 DI DOMANI MATTINA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SARA’ CHIUSA LA CARREGGIATTA IN DIREZIONE FIUMICINO NEL TRATTO CHE VA DA VIA DELL’ATLETICA A VIA DELLA MAGLIANA.
DA FEDERICO ASCANI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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