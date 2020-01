Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 7.20 MANUELA CIAMPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI

PARTIAMO DAL RACCORDO, COME DI CONSUETO TRAFFICO MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-ROMA FIUMICINO.

SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E LA BARRIERA AUTOSTRADALE IN DIREZIONE CITTA’

RESTANDO SULLA A1 FIRENZE ROMA SI RALLENTA TRA MONTE ROTONDO E TIVOLI TERME VERSO NAPOLI

TRAFFICO INTENSO PER INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGETTO IN DIREZIONE ROMA

A SUD DELLA CAPITALE INVECE SULLA VIA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE CITTA’ A SEGUIRE ALTRI RALLENTAMENTI DA SPINACETO AL RACCORDO VERSO ROMA.

IN FINE RICORDIAMO CHE ANCHE OGGI IL BLOCCO SARA’ ATTIVO DALLE 7.30 ALLE 20.30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “PRE EURO 1” ED “EURO 1”,

MENTRE PER LE AUTOVETTURE LA FASCIA ORARIA SARA’ DALLE 7.30 ALLE 10.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30 GLI AUTOVEICOLI INTERESSATI SONO FINO AL “DIESEL EURO 6”

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral