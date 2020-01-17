Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 8.05 MANUELA CIAMPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI
APRIMAO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO INTENSO PER CODE TRA L’USCITA CASILINA E APPIA A SEGUIRE SI RALLENTA FINO ALL’USCITA LAURENTINA
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO AURELIA ALLO SVINCOLO ROMA FIUMICINO
TRAFFICO CONGESTIONATO PER INCOLONNAMENTI SULLA A24 ROMA TERAMO TRATTO URBANO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
NEL TRATTO INTERNO DELLA ROMA FIUMICINO SI RALLENTA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR
PERCORRENDO LA VIA APPIA TROVIAMO CODE DALL’ALTEZZA AEROPORTO DI CIAMPINO AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA NETTUNESE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA COLOMBO TRAFFICO LENTO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO STATI CANCELLATI SULLA ROMA VITERBO TRATTA EXTRAURBANA, I TRENI
-303 CATALANO DELLE 9.40 E MONTEBELLO DELLE 11.08;
-304 MONTEBELLO DELLE 12.20 E CATALANO DELLE 13.46.
PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO.
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