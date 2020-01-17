Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 8.35 MANUELA CIAMPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA UN AGGIORNAMENTO IN APERTURA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASAL DEL MARMO E USCITA PONTINA
SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA RACCORDO E VIA PALMIRO TOGLIATTI A SEGUIRE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN DIREZIONE FUORI CITTA’
SULLA ROMA FIUMICINO TRATTO INTERNO CODE DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE COLOMBO
PERCORRENDO LA VIA CASSIA AL MOMENTO SI RALLENTA TRA ISOLA FARNESE E GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI
TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
CODE A TRATTI SULLA VIA TUSCOLANA TRA VIA ANAGNINA E VIA DI ROCCA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI E CODE TRA FRATTOCCHIE E GENZANO DI ROMA ANCORA NEI DUE SENSI
SULLA NETTUENSE ALTRE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIOI
DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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