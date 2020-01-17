Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 9.05 MANUELA CIAMPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA BOCCEA E AURELIA
INCARREGGIATA INTERNA RESTANO CODE TRA USCITA ROMANINA ROMANINA E USCITA APPIA A SETUUIRE SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E NOMENTANA
SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA FIUMICINO CODE DA VIA MORSELLI A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR
RICORDIAMO CHE PER LA METRO LINEA “A” RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DI CORNELIA DOVE è ATTIVA LA NAVETTA BUS MA13 E LA STAZIONE BARBERINI DOVE E’ ATTIVA LA NAVETTA MA10.
PER IL TRASPORTO FERRIOVIARIO: PER LE LINEE FL6 E FL7 ROMA-CASSINO-NAPOLI E ROMA-FORMIA-AVERSA-NAPOLI, DA IERI SONO INIZIATI I LAVORI ALLA CIRCOLAZIONE CHE DURERANNO FINO AL 6 MARZO, PERTANTO VI INVITIAMO A CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI E ORARI E CORSE
DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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